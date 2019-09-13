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13.09.2019  19:49   

Каразинский университет и харьковский политех - среди лучших вузов мира

Два харьковских университета вошли престижный список.


//dozor.kharkov.ua
Статистика была опубликована на сайте The Times Higher Education World University Rankings 2020.
 
Украина в списке представлена шестью учебными заведениями.
 
Львовская политехника разместилась в группе 800-1000.
 
А вот ХНУ имени Каразина, ХПИ, КНУ имени Тараса Шевченко, Сумской государственный и ЛНУ имени И. Франко оказались в категории 1000+.
 
Во время составления рейтинга аналитики учитывали уровень доверия среди студентов и сотрудников, правительства других стран, а также количественное соотношение мужчин и женщин.
 
Первое место в таблице в течение нескольких лет занимает Оксфордский университет, на второй позиции оказался Калифорнийский технологический институт, а на третьем - Кембридж.
 
Источник:   The Times Higher Education World University Rankings 2020.
 Тэги:  университет каразина и политех, топ, харьков
 
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