13.09.2019 19:49

Каразинский университет и харьковский политех - среди лучших вузов мира

Два харьковских университета вошли престижный список.



//dozor.kharkov.ua

Статистика была опубликована на сайте The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Украина в списке представлена шестью учебными заведениями.

Львовская политехника разместилась в группе 800-1000.

А вот ХНУ имени Каразина, ХПИ, КНУ имени Тараса Шевченко, Сумской государственный и ЛНУ имени И. Франко оказались в категории 1000+.

Во время составления рейтинга аналитики учитывали уровень доверия среди студентов и сотрудников, правительства других стран, а также количественное соотношение мужчин и женщин.

Первое место в таблице в течение нескольких лет занимает Оксфордский университет, на второй позиции оказался Калифорнийский технологический институт, а на третьем - Кембридж.