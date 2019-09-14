Изнасилование 12-летней девочки: подозреваемого взяли под стражу (ВИДЕО, ФОТО)

Подозреваемому в изнасиловании школьницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Такое решение 13 сентября принял Орджоникидзевский районный суд города Харькова относительно 34-летнего харьковчанина.
Напомним, что 11 сентября мужчина напал на девушку, когда та шла после школы домой. Он ударил ее в лицо, затащил в кусты и изнасиловал.
В течение суток сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области и Индустриального отдела полиции задержали безработного харьковчанина. Мужчина обоснованно подозревается в совершении преступления.
Досудебное расследование, открытое следователем Индустриального отдела полиции по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, продолжается. Работники полиции устанавливают все обстоятельства преступления.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Чужую же бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
Угрозы синоптиков о похолодании сбылись наполовину, и в субботу еще есть шанс продлить летний отдых.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
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