Ночью на Клочковской сбили мужчину: полиция устанавливает личность и ищет свидетелей

Мужчину доставили в реанимацию Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.
ДТП произошло ночью на улице Клочковской. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые владеют какой-либо информацией о личности пострадавшего, просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Луневой Ольге Сергеевне или по телефону: 066-964-78-78.
День не любит торопливых: не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
влажн.:
давл.:
ветер: