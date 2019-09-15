15.09.2019 13:10

Ночью на Клочковской сбили мужчину: полиция устанавливает личность и ищет свидетелей

Мужчину доставили в реанимацию Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. Сейчас он находится в неконтактном состоянии.



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ДТП произошло ночью на улице Клочковской. Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия и лиц, которые владеют какой-либо информацией о личности пострадавшего, просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Луневой Ольге Сергеевне или по телефону: 066-964-78-78.