Харьков-прайд: в столкновениях в центре города пострадали двое полицейских

По фактам нарушений общественного порядка полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол.
Установлено, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после заката. Полицейские доставили его в Киевский отдела полиции для написания объяснений. Относительно молодого составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.
17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу.
По факту событий следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.
День не любит торопливых: не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают День работников леса.
влажн.:
давл.:
ветер: