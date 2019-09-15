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15.09.2019  18:34   

Харьков-прайд: в столкновениях в центре города пострадали двое полицейских

По фактам нарушений общественного порядка полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол.


// Нацполиция

Установлено, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль ул. Сумской после заката. Полицейские доставили его в Киевский отдела полиции для написания объяснений. Относительно молодого составлен административный протокол по ч. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу.

По факту событий следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьков прайд, полиция, харьков, драка
 
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