15.09.2019 22:43

За нарушение общественного порядка после Харьков Прайда задержаны трое мужчин

Стычка произошла после завершения марша равенства, на улице Рымарской.



// Нацполиция

Во время конфликта на улице Рымарской группа молодых сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.



В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.



Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Иванофранкивский области задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.



Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.



Следственные действия продолжаются.



