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15.09.2019  22:43   

За нарушение общественного порядка после Харьков Прайда задержаны трое мужчин

Стычка произошла после завершения марша равенства, на улице Рымарской.


// Нацполиция

Во время конфликта на улице Рымарской группа молодых сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.

В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.

Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Иванофранкивский области задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьков прайд, полиция, харьков
 
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