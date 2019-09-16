Где в Харькове не будет воды 16 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.
Киевский район:
пер. Театральный, 1/3, ул. Астрономическая, 9, ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября; ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 24 (п. №1) до 17:00 16 сентября; ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.
Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 16 сентября.
Холодногорский район:
ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Техническая (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 16 сентября., ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк), ул. Счастливая, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября.
Шевченковский район:
пр. Победы, 52-б (стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5) до 17:00 16 сентября; ул. Рымарская, 23-а до 19:00 16 сентября., пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), 66 (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 6-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №3) до 20:00 16 сентября.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: