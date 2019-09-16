16.09.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 16 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.



Киевский район:

пер. Театральный, 1/3, ул. Астрономическая, 9, ул. Багалия, 11 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября; ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 17 сентября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 24 (п. №1) до 17:00 16 сентября; ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 сентября.



Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16 сентября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 31, 33, пр. Ново-Баварский (Ильича), 91, 93 до 20:00 16 сентября.



Холодногорский район:

ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Техническая (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Донбассовский, 17 до 20:00 16 сентября., ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк), ул. Счастливая, 21 (п. №3, стояк) до 20:00 16 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 52-б (стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5) до 17:00 16 сентября; ул. Рымарская, 23-а до 19:00 16 сентября., пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), 66 (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 6-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №9, стояк), ул. Новгородская, 8 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №3) до 20:00 16 сентября.