16.09.2019 08:21

Под Харьковом произошло столкновение на месте ДТП

В результате аварий незначительные повреждения получили 37-летняя пассажирка иномарки и водитель грузовика. Их доставили в больницу.



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Сообщение о столкновении на автодороге вблизи пгт Рогань двух автомобилей «Geely» и «Nissan» поступило в Липецкое отделение полиции 14 сентября в 21:43.



Примерно через полчаса на том же участке дороги произошло столкновение транспортных средств «Volvo» и «DAF», которые пытались объехать легковые автомобили.



В результате аварий в больницу доставили пассажирку авто «Nissan» и водителя «DAF».



Информация о происшествиях внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Все обстоятельства происшествия выясняются.