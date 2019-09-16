Под Харьковом произошло столкновение на месте ДТП

В результате аварий незначительные повреждения получили 37-летняя пассажирка иномарки и водитель грузовика. Их доставили в больницу.
Сообщение о столкновении на автодороге вблизи пгт Рогань двух автомобилей «Geely» и «Nissan» поступило в Липецкое отделение полиции 14 сентября в 21:43.
Примерно через полчаса на том же участке дороги произошло столкновение транспортных средств «Volvo» и «DAF», которые пытались объехать легковые автомобили.
В результате аварий в больницу доставили пассажирку авто «Nissan» и водителя «DAF».
Информация о происшествиях внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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