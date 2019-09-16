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16.09.2019  08:21   

Под Харьковом произошло столкновение на месте ДТП

В результате аварий незначительные повреждения получили 37-летняя пассажирка иномарки и водитель грузовика. Их доставили в больницу.


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Сообщение о столкновении на автодороге вблизи пгт Рогань двух автомобилей «Geely» и «Nissan» поступило в Липецкое отделение полиции 14 сентября в 21:43.

Примерно через полчаса на том же участке дороги произошло столкновение транспортных средств «Volvo» и «DAF», которые пытались объехать легковые автомобили.

В результате аварий в больницу доставили пассажирку авто «Nissan» и водителя «DAF».

Информация о происшествиях внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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