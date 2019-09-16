Грабеж в особо крупных размерах под Харьковом совершили одесситы (ФОТО)

Мужчины обоснованно подозреваются в совершении ряда имущественных преступлений на территории Одесской и других областей Украины.
2 июля в дежурную часть Лозовского отдела полиции поступило сообщение о том, что из офисного помещения одного из предприятий неизвестные похитили деньги.
На место происшествия выезжала следственно-оперативной группа. Полиция установила, что ночью двое неизвестных в медицинских масках проникли на территорию предприятия и заблокировали охранника в комнате для охраны. В это время другие лица через окно проникли в помещение офиса, расположенного на втором этаже двухэтажного дома. Повредили сейф и завладели средствами в сумме 7900 евро, 8250 долларов США, 90 000 гривен. После чего скрылись.
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения оперативных мероприятий и следственных действий работники полиции задокументировали преступную деятельность группы лиц, жителей Одесской области.
12 сентября в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска, Лозовского отдела полиции и оперативные сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области в городе Одесса задержали злоумышленников: 22, 20, 21, 24-летних мужчин.
Во время проведения обыска автомобиля "Renault Laguna", на котором передвигались злоумышленники и обыска по месту их проживания полицейские изъяли медицинские маски черного цвета, инструмент для взлома замков, радиостанции и другие вещественные доказательства.
Полиция также выяснила, что во время совершения грабежа в городе Лозовая Харьковской области преступники передвигались на автомобиле «Opel-Vectra». Сейчас указанный автомобиль изъят.
Все задержанные дают показания по факту совершения грабежа и других преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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