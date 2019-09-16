Торопливый водитель Mitsubishi врезался в грузовик

Авария произошла 15 сентября около часа дня на улице Клочковской, 111.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
На водителя авто Mitsubishi патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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