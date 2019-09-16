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16.09.2019  08:16   

Торопливый водитель Mitsubishi врезался в грузовик

Авария произошла 15 сентября около часа дня на улице Клочковской, 111.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3302.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

На водителя авто Mitsubishi патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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