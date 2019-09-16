Мотоциклист попал в аварию на выезде из Харькова (ФОТО)

Постраждавшего госпитализировали в больницу.
15 сентября около 11:20 патрульным поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке окружной дороги и Белгородского шоссе.
Участниками столкновения стали автомобиль Ford и мотоцикл.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: