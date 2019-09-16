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16.09.2019  09:13   

Мотоциклист попал в аварию на выезде из Харькова (ФОТО)

Постраждавшего госпитализировали в больницу.


// Патрульная полиция

15 сентября около 11:20 патрульным поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке окружной дороги и Белгородского шоссе.

Участниками столкновения стали автомобиль Ford и мотоцикл.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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