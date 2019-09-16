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16.09.2019  08:36   

Парня расстреляли из травмата в парке Горького (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером воскресенья.


// Facebook

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов вечера 15 сентября им сообщили о стрельбе на улице Сумской, 81 (городской парк им. Горького).

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестными.

Для установления всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу и бригаду скорой.

Мужчину медики госпитализировали в больницу.

Очевидцы связывают произошедшее с беспорядками, которые были в городе после проведения ХарьковПрайда.

Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
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