Парня расстреляли из травмата в парке Горького (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером воскресенья.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов вечера 15 сентября им сообщили о стрельбе на улице Сумской, 81 (городской парк им. Горького).
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину с телесными повреждениями, который сообщил, что у него произошел конфликт с неизвестными.
Для установления всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу и бригаду скорой.
Мужчину медики госпитализировали в больницу.
Очевидцы связывают произошедшее с беспорядками, которые были в городе после проведения ХарьковПрайда.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: