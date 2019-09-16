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16.09.2019  09:40   

Возле Парка встреч разбились ВАЗ и Logan: есть пострадавшие (фото)

Авария произошла 14 сентября около 16:00 на пр. Героев Сталинграда, 189.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ-21150 и Dacia Logan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров автомобиля "ВАЗ".

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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