Возле Парка встреч разбились ВАЗ и Logan: есть пострадавшие (фото)

Авария произошла 14 сентября около 16:00 на пр. Героев Сталинграда, 189.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ-21150 и Dacia Logan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров автомобиля "ВАЗ".
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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