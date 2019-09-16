Главная Новости Криминал и происшествия Водитель с 20-кратным превышением алкоголя в крови протаранил припаркованный автомобиль (ФОТО)
16.09.2019  10:07   

Водитель с 20-кратным превышением алкоголя в крови протаранил припаркованный автомобиль (ФОТО)

Автопроисшествие произошло в полдень субботы на на улице Любви Малой, 22.


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Водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel.

В результате ДТП никто не пострадал.

При оформлении ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 4,3 промилле, что в 21 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Полицейские составили на водителя Hyundai соответствующие административные протоколы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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