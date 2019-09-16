Водитель с 20-кратным превышением алкоголя в крови протаранил припаркованный автомобиль (ФОТО)

Автопроисшествие произошло в полдень субботы на на улице Любви Малой, 22.
Водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel.
В результате ДТП никто не пострадал.
При оформлении ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 4,3 промилле, что в 21 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.
Полицейские составили на водителя Hyundai соответствующие административные протоколы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.
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