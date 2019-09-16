Дама в кабриолете сбила четырех пешеходов в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.
15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: