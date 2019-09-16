16.09.2019 10:21

Дама в кабриолете сбила четырех пешеходов в центре Харькова (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.



// Нацполиция

15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.