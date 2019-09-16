Под Харьковом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Преступление произошло в Купянском районе, полиция задержала насильника несовершеннолетней.
15 сентября около 11:55 в дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе выезда было установлено, что 31-летний отчим подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.
В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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