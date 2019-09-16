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16.09.2019  10:41   

Страшное зрелище ждало утром жителей Салтовки (ФОТО)

На трамвайной остановке умер мужчина.


// Facebook

ЧП произошло утром 16 сентября на трамвайной остановке на прекрестке проспекта Тракторостроителей и улиці Краснодарской.

По свидетельствам очевидцев, смерть мужчины зафиксировали медики скорой.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  труп, смерть, харьков, полиция
 
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