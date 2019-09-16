Страшное зрелище ждало утром жителей Салтовки (ФОТО)

На трамвайной остановке умер мужчина.
ЧП произошло утром 16 сентября на трамвайной остановке на прекрестке проспекта Тракторостроителей и улиці Краснодарской.
По свидетельствам очевидцев, смерть мужчины зафиксировали медики скорой.
Официальная информация уточняется.
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