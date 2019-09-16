В селе Затишье неизвестные обстреляли автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
14 сентября в 20:49 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль «Toyota».
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.
В ходе осмотра иномарки работники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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давл.:
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