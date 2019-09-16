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16.09.2019  11:12   

В селе Затишье неизвестные обстреляли автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


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14 сентября в 20:49 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль «Toyota».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.

В ходе осмотра иномарки работники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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