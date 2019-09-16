16.09.2019 11:12

В селе Затишье неизвестные обстреляли автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



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14 сентября в 20:49 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль «Toyota».



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции.



В ходе осмотра иномарки работники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.