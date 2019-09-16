16.09.2019 12:02

Полиция выяснила, кто стрелял из травмата в парке Горького

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта граждан в центральном парке города.



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Напомним, в воскресенье в сети появилась информация, что в парке Горького из травмата расстреляли парня. Позже следствие установило, что стрелял сам пострадавший.



Информация о том, что в парке отдыха произошел конфликт граждан, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 15 сентября около 23:00.



По адресу выезжал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

На месте происшествия был обнаружен 19-летний парень. Он пояснил, что у него произошел конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения. После чего пострадавший сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух. По словам парня, пистолет он потерял.

Полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства - гильзы и магазин с гильзами.

Пострадавшего с ушибами доставили в больницу.



Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и лица, причастные к указанного события.