16.09.2019 12:55

Смерть младенца: малышку избила собственная мать

Молодую мать подозревают в избиении месячной дочери.



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Харьковская местная прокуратура № 1 утвердила подозрение 28-летней женщине в нанесении тяжких телесных повреждений дочери, которые привели к гибели младенца (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, ребенок умер в конце июля этого года. К тому времени врачи более 2 месяцев пытались спасти жизнь девочки.

Ребенок родился в апреле. Девочка была слабой и имела проблемы со здоровьем. За неделю роженицу с младенцем выписали из роддома. Дома ребенок часто плакал.

Одни майским днем мать никак не могла успокоить дочь. Женщина решила, что ребенок хочет есть, и пыталась накормить, чтобы успокоить. Однако малышка отказалась есть и продолжила капризничать. Тогда, по предварительным данным следствия, раздраженная мать нанесла месячной девочке несколько ударов по лицу.

В результате полученных телесных повреждений у ребенка развился отек мозга. В больницу девочку доставили уже без сознания. Сохранить жизнь младенца медикам, к сожалению, не удалось.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.