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16.09.2019  13:19   

ДТП: слетел с дороги и перевернулся грузовик (ВИДЕО)

Авария произошла на трассе Харьков-Лозовая.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, по трассе Харьков-Лозовая в районе села Беляевка - дорожно-траспортное происшествие.

Грузовик слетел с дороги и перевернулся. 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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