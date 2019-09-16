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16.09.2019  15:25   

Ножом в грудь: пьяный ревнивец чуть не зарезал брата в постели

Нападавший приревновал родственника к любовнице.


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По требованию прокуратуры Коломакский районный суд области избрал для 32-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на родного брата (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, события происходили 8 сентября 2019 года в одном из сел Коломакского района.
 
Накануне мужчина поссорился с сожительницей и ушел из ее дома. Утром нетрезвый «ромео» пришел просить прощения у любимой. Однако в доме женщина оказалась не одна: на кровати в одной из комнат спал родной брат подозреваемого.
 
Взбесившись от ревности, мужчина взял со стола кухонный нож и набросился на родственника. Он несколько раз ударил жертву в грудь, однако доказать преступный умысел до конца не успел, так как его остановила сожительница.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, напал с ножом, харьков, ревность
 
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