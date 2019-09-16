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16.09.2019  16:31   

Ушибы и переломы: на Одесской подросток попал под машину (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 12:50 по улице Грозненской.


// Нацполиция

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «АЗЛК-2138» допустил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Парня с ушибами и переломами доставлены в больницу.

Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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