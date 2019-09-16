Ушибы и переломы: на Одесской подросток попал под машину (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 12:50 по улице Грозненской.
По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «АЗЛК-2138» допустил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
Парня с ушибами и переломами доставлены в больницу.
Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: