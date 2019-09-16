16.09.2019 16:31

Ушибы и переломы: на Одесской подросток попал под машину (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 12:50 по улице Грозненской.



// Нацполиция

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «АЗЛК-2138» допустил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Парня с ушибами и переломами доставлены в больницу.



Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.