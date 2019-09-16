16.09.2019 16:49

В тюрьме открыли двери: на праздник пришли почти три десятка человек (ФОТО)

В Холодногорской колонии прошел Дней открытых дверей.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 14 сентября 2019 в Холодногорской колонии прошел День открытых дверей для родителей и родственников осужденных.

В помещении клуба учреждения прошло торжественное мероприятие с участием 25 родственников осужденных.

Представители руководства учреждения ознакомили гостей с организацией жизни и быта осужденных, условиями и особенностями режима их содержания, ответили на многочисленные вопросы присутствующих.

В конце праздника родители осужденных искренне поблагодарили администрации исправительной колонии за прекрасную встречу.

Им очень понравилось то, что руководство колонии бережно относится к осужденным, проводит с ними плодотворное воспитательную работу и устраивает различные культурные мероприятия и спортивные соревнования.

Исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник внутренней службы Денис Корсаков отметил, что проведение Дней открытых дверей в учреждении положительно влияет на процесс ресоциализации осужденных и дает возможность их родственникам ознакомиться с условиями содержания осужденных.