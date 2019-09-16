16.09.2019 17:21

Насмерть сбил девочку: приговор вынесен

Водителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Сахновщанского районного суда области 32-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, водителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы с лишением права управления на 2 года.

Трагедия произошла в ноябре 2017 года в одном из сел Кегичевского района. Водитель автомобиля УАЗ двигался по сельской дороге с превышением скорости. Мужчина не отреагировал на девочку-пешехода, которая пыталась перейти проезжую часть от собственного двора на другую сторону улицы.

У ребенка же почти не было шансов вовремя среагировать на машину, потому что она имела недостаток слуха. Водитель на скорости сбил девочку и протянул пострадавшую по дороге еще несколько метров.

Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу в кратчайшие сроки, спасти жизнь 11-летней девочке медикам не удалось - в результате аварии она получила несовместимые с жизнью травмы.

Осужденный свою вину признал в полном объеме и возместил заявленные в гражданском иске убытки.