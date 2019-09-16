Брат три года насиловал младшую сестру

Насильник арестован и находится под стражей.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: