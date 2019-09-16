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16.09.2019  19:35   

Брат три года насиловал младшую сестру

Насильник арестован и находится под стражей.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 сентября текущего года в дежурную часть Сахновщанского отдела полиции поступило заявление от жительницы района о том, что 26-летний сын совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней сестры.
 
Полицейские выяснили, что преступные действия человек совершал в течение трех лет.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
 
9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
 
В настоящее время следствие продолжается, определен ряд экспертиз.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков, брат
 
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