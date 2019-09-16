16.09.2019 19:52

ХарьковПрайд: хулиганившим парням сообщили о подозрении

Три молодых человека сопротивлялись копам и распыляли в их сторону слезоточивый газ.



hk.npu.gov.ua

Согласно санкции ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.