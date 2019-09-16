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16.09.2019  19:52   

ХарьковПрайд: хулиганившим парням сообщили о подозрении

Три молодых человека сопротивлялись копам и распыляли в их сторону слезоточивый газ.


hk.npu.gov.ua
Согласно санкции ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
 
Напомним, что 15 сентября, в день проведения ХарьковПрайда во время конфликта на улице Рымарской группа молодых сопротивлялась полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.
 
В Шевченковский отдела полиции доставили 17 человек.
 
Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  харьковпрайд, хулиганство, харьков
 
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