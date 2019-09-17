Сто гектаров кукурузы сгорело под Харьковом

Пожар произошел на кукурузном поле в Балаклейском районе.
16 сентября в 14:04 спасателей вызвали на тушение пожара в селе Слобожанское, СООО "Степное". Горело поле с кукурузой на корню. Площадь пожара около 100 га.
Для ликвидации пожара было привлечено отделение ГСЧС, а также приспособленная техника сельхозпредприятия.
Пожар был локализован, в 15:20, а в 15:45 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажн.:
давл.:
ветер: