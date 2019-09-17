17.09.2019 08:28

Сто гектаров кукурузы сгорело под Харьковом

Пожар произошел на кукурузном поле в Балаклейском районе.



// ГСЧС

16 сентября в 14:04 спасателей вызвали на тушение пожара в селе Слобожанское, СООО "Степное". Горело поле с кукурузой на корню. Площадь пожара около 100 га.



Для ликвидации пожара было привлечено отделение ГСЧС, а также приспособленная техника сельхозпредприятия.

Пожар был локализован, в 15:20, а в 15:45 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.