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17.09.2019  08:28   

Сто гектаров кукурузы сгорело под Харьковом

Пожар произошел на кукурузном поле в Балаклейском районе.


// ГСЧС

16 сентября в 14:04 спасателей вызвали на тушение пожара в селе Слобожанское, СООО "Степное". Горело поле с кукурузой на корню. Площадь пожара около 100 га.

Для ликвидации пожара было привлечено отделение ГСЧС, а также приспособленная техника сельхозпредприятия.

Пожар был локализован, в 15:20, а в 15:45 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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