17.09.2019 09:54

Лесной пожар под Харьковом сжег деревенские дома (ФОТО)

Пожар вблизи села Лысогорка Изюмского района тушили почти сутки.



// ГСЧС

16 сентября в 10:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы и камыша неподалеку с. Лысогорка Изюмского района.

Пожар распространился на лесополосу и частный жилой сектор, расположенный вплотную к лесу. Общая площадь пожара составила более 5 га.

К месту происшествия были направлены отделение службы спасения на автоцистернах из Изюма, соседних районных подразделений, а также из Харькова. Всего для ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 50 человек личного состава ГСЧС, а также 2 автоцистерны лесхоза.

В результате пожара огнем уничтожено шесть зданий, трое из которых нежилые.



В 16:00 пожар был локализован, а в 6:30 17 сентября полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.