Лесной пожар под Харьковом сжег деревенские дома (ФОТО)

Пожар вблизи села Лысогорка Изюмского района тушили почти сутки.
16 сентября в 10:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы и камыша неподалеку с. Лысогорка Изюмского района.
Пожар распространился на лесополосу и частный жилой сектор, расположенный вплотную к лесу. Общая площадь пожара составила более 5 га.
К месту происшествия были направлены отделение службы спасения на автоцистернах из Изюма, соседних районных подразделений, а также из Харькова. Всего для ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 50 человек личного состава ГСЧС, а также 2 автоцистерны лесхоза.
В результате пожара огнем уничтожено шесть зданий, трое из которых нежилые.
В 16:00 пожар был локализован, а в 6:30 17 сентября полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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