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17.09.2019  09:54   

Лесной пожар под Харьковом сжег деревенские дома (ФОТО)

Пожар вблизи села Лысогорка Изюмского района тушили почти сутки.


// ГСЧС

16 сентября в 10:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре сухой травы и камыша неподалеку с. Лысогорка Изюмского района.

Пожар распространился на лесополосу и частный жилой сектор, расположенный вплотную к лесу. Общая площадь пожара составила более 5 га.

К месту происшествия были направлены отделение службы спасения на автоцистернах из Изюма, соседних районных подразделений, а также из Харькова. Всего для ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 50 человек личного состава ГСЧС, а также 2 автоцистерны лесхоза.

В результате пожара огнем уничтожено шесть зданий, трое из которых нежилые.

В 16:00 пожар был локализован, а в 6:30 17 сентября полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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