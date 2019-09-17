Запасы на зиму сожгла непогашенная сигарета (ФОТО)

В Лозовском районе в результате неосторожного обращения с огнем сгорела скирда сена.
Пожарных в частное домовладение села Садовое вызвали около половины третьего дня 16 сентября.
Горело сено в 25-тонном стоге, а также дрова. Площадь пожара составила около 100 кв.м.
Спасатели отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части в течение часа локализовали данное возгорание. Еще большее трех часов понадобилось на окончательную ликвидацию всех очагов возгорания.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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