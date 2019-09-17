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17.09.2019  10:53   

Запасы на зиму сожгла непогашенная сигарета (ФОТО)

В Лозовском районе в результате неосторожного обращения с огнем сгорела скирда сена.


// ГСЧС

Пожарных в частное домовладение села Садовое вызвали около половины третьего дня 16 сентября.

Горело сено в 25-тонном стоге, а также дрова. Площадь пожара составила около 100 кв.м.

Спасатели отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части в течение часа локализовали данное возгорание. Еще большее трех часов понадобилось на окончательную ликвидацию всех очагов возгорания.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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