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17.09.2019  11:02   

Избиение подростка в саду Шевченко: открыто уголовное дело

По факту избиения несовершеннолетнего парня в саду имени Шевченко продолжается досудебное расследование.


// Facebook

15 сентября во время мониторинга сети Интернет сотрудником Шевченковского отдела полиции было обнаружено видео, на котором неизвестные лица в саду имени Шевченко совершают хулиганские действия в отношении юноши. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции установили личность пострадавшего парня и пригласили в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств дела.

16 сентября парень с матерью написали заявление в Шевченковском отделе полиции и оказали объяснения по поводу произошедшего. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьковпрайд, полиция, харьков
 
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