17.09.2019 11:02

Избиение подростка в саду Шевченко: открыто уголовное дело

По факту избиения несовершеннолетнего парня в саду имени Шевченко продолжается досудебное расследование.



// Facebook

15 сентября во время мониторинга сети Интернет сотрудником Шевченковского отдела полиции было обнаружено видео, на котором неизвестные лица в саду имени Шевченко совершают хулиганские действия в отношении юноши. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции установили личность пострадавшего парня и пригласили в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств дела.



16 сентября парень с матерью написали заявление в Шевченковском отделе полиции и оказали объяснения по поводу произошедшего. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственные действия продолжаются.