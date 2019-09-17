Избиение подростка в саду Шевченко: открыто уголовное дело

По факту избиения несовершеннолетнего парня в саду имени Шевченко продолжается досудебное расследование.
15 сентября во время мониторинга сети Интернет сотрудником Шевченковского отдела полиции было обнаружено видео, на котором неизвестные лица в саду имени Шевченко совершают хулиганские действия в отношении юноши. По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения следственных действий сотрудники полиции установили личность пострадавшего парня и пригласили в Шевченковский ОП для написания заявления и выяснения обстоятельств дела.
16 сентября парень с матерью написали заявление в Шевченковском отделе полиции и оказали объяснения по поводу произошедшего. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следственные действия продолжаются.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
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