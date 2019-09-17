17.09.2019 11:57

Бросил гранату в такси: злоумышленнику утвердили обвинение

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила обвинение 33-летнему харьковчанину в покушении на убийство таксиста.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины).



Напомним, в конце апреля этого года нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси. В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы.



Как установило следствие, в день трагедии таксист ехал на вызов. Возле одного из домов по ул. Старо-Григоровской его остановил подозреваемый. Без всяких объяснений мужчина бросил гранату в открытое окно машины, после чего прогремел взрыв.

Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу. Чтобы спасти жизнь пострадавшему, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.



Подозреваемый свою вину полностью не признает, и «списывает» совершенное на неудачную шутку.



Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд г. Харькова. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.