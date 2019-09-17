Смерть во время работы: от удара током погиб электрик (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 сентября День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 сентября В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.