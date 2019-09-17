Смерть во время работы: от удара током погиб электрик (ФОТО)

О трагедии сообщают социальные сети.
Как сообщают социальные сети, несчастный случай произошел на улице Полтавский Шлях, 148/2.
Электрик работал в подстанции.
Мужчину ударило током, что привело к его гибели.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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