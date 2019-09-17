Главная Новости Криминал и происшествия Смерть во время работы: от удара током погиб электрик (ФОТО)
17.09.2019  13:37   

Смерть во время работы: от удара током погиб электрик (ФОТО)

О трагедии сообщают социальные сети.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, несчастный случай произошел на улице Полтавский Шлях, 148/2.

Электрик работал в подстанции.

Мужчину ударило током, что привело к его гибели.

Тэги:  смерть, ударило током, харьков
 
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