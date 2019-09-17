17.09.2019 14:28

Ночью на Новой Баварии изнасиловали девушку

Сейчас копы занимаются поисками подозреваемого.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, Харьковская полиция расследует изнасилование несовершеннолетней девушки.

Инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Вчера около 14:00 к правоохранителям обратилась студентка второго курса техникума. 17-летняя жительница Лозовой заявила о том, что ночью около 01:00 на пустыре ее изнасиловал малознакомый мужчина.

Стражи порядка установили личность вероятного подозреваемого. Им, по версии следствия, является житель села Караван Нововодолажского района. В данный момент полицейские устанавливают местонахождение фигуранта. Следователи открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").