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17.09.2019  16:11   

Сломавший при побеге обе ноги преступник обворовал женщину с инвалидностью (ФОТО)

Женщина обратилась за помощью к харьковчанам, так как его сбежавший напарник унес все ее сбережения.


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В социальной сети Фейсбук появилось обращение о помощи харьковчанки с инвалидностью I группы (заболевание суставов и спины), передвигающейся на инвалидной коляске.

Женшина сообщила, что 9 сентября 2019 года у нее случилась беда - квартиру обокрали. 

Воры "вынесли золото (мои украшения) и самое страшное – украли деньги, которые я собирала на операцию несколько лет - 2 500$.

Полиция денег не нашла, хотя одного вора поймали на месте, но, увы, шанса стребовать мои деньги с этих воров-рецидивистов нет!
 
Моё состояние здоровья постоянно ухудшается, но я не сдаюсь.
 
В ближайшие несколько лет, мне нужны операции на коленях (эндопротезирование коленных суставов), иначе я вообще не смогу стоять на ногах без боли.
 
Прошу всех, кто знает меня или мою семью, помочь собрать деньги на операции!
 
Номер карточки Приват банка 4731219101741118 Кравцова Ольга Николаевна.
 
Напомним, что речь идет об ограблении 9 сентября в доме по проспекту Тракторостроителей, 94а,  после которого один из воров, прыгая из окна, сломал обе ноги и был задержан, а второму удалось сбежать от полицейских.  
 
 
 
Тэги:  воровство, ограбление, харьков
 
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