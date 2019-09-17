Сломавший при побеге обе ноги преступник обворовал женщину с инвалидностью (ФОТО)

Женщина обратилась за помощью к харьковчанам, так как его сбежавший напарник унес все ее сбережения.
В социальной сети Фейсбук появилось обращение о помощи харьковчанки с инвалидностью I группы (заболевание суставов и спины), передвигающейся на инвалидной коляске.
Женшина сообщила, что 9 сентября 2019 года у нее случилась беда - квартиру обокрали.
Воры "вынесли золото (мои украшения) и самое страшное – украли деньги, которые я собирала на операцию несколько лет - 2 500$.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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