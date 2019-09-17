17.09.2019 16:11

Сломавший при побеге обе ноги преступник обворовал женщину с инвалидностью (ФОТО)

Женщина обратилась за помощью к харьковчанам, так как его сбежавший напарник унес все ее сбережения.



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В социальной сети Фейсбук появилось обращение о помощи харьковчанки с инвалидностью I группы (заболевание суставов и спины), передвигающейся на инвалидной коляске.

Женшина сообщила, что 9 сентября 2019 года у нее случилась беда - квартиру обокрали.

Воры "вынесли золото (мои украшения) и самое страшное – украли деньги, которые я собирала на операцию несколько лет - 2 500$.

Полиция денег не нашла, хотя одного вора поймали на месте, но, увы, шанса стребовать мои деньги с этих воров-рецидивистов нет!

Моё состояние здоровья постоянно ухудшается, но я не сдаюсь.

В ближайшие несколько лет, мне нужны операции на коленях (эндопротезирование коленных суставов), иначе я вообще не смогу стоять на ногах без боли.

Прошу всех, кто знает меня или мою семью, помочь собрать деньги на операции!

Номер карточки Приват банка 4731219101741118 Кравцова Ольга Николаевна.