17.09.2019 16:41

Рецидивист изнасиловал 12-летнюю дочь любовницы

Преступника взяли под стражу.



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По требованию Изюмской местной прокуратуры Купянский горрайонный суд области избрал для подозреваемого в изнасиловании 12-летней девушки (ч. 4 ст. 152 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик, преступление произошло в минувшие выходные в одном из сел Купянского района.

По данным следствия, 31-летний мужчина подстерег жертву на улице между лесополосой и жилыми домами. Он хорошо знал девочку, потому что некоторое время жил вместе с ее матерью.

Подозреваемый затащил школьницу в посадку и пытался склонить ребенка к интимной близости, но девочка отказалась.

Тогда злоумышленник преодолев сопротивление, повалил ребенка на землю и изнасиловал.

Стоит отметить, что человек имел уже не одну судимость и на момент совершения преступления был на испытательном сроке, который должен истечь в конце этого года.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.