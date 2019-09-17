17.09.2019 16:57

Кабриолет наехал на пешеходов на Сумской: медики рассказали, как оказывали первую помощь

Водитель врезалась в толпу пешеходов, пострадали восемь человек.



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Напомним, 15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, первая бригада скрой помощи прибыла на место происшествия через минуту после вызова. Две другие бригады скорых прибыли еще в течение минуты.

В результате ДТП пострадали 8 человек.

Четверых пострадавших – 27, 32, 47, 56-летних женщин – доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Четверо пострадавших отказались от транспортировки.

После оказания медпомощи амбулаторно пострадавших женщин отпустили домой, рассказали в ХГС.