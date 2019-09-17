Кабриолет наехал на пешеходов на Сумской: медики рассказали, как оказывали первую помощь

Водитель врезалась в толпу пешеходов, пострадали восемь человек.
Напомним, 15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Сумской и Ярослава Мудрого на тротуаре автомобиль «Audi» сбил группу людей.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, первая бригада скрой помощи прибыла на место происшествия через минуту после вызова. Две другие бригады скорых прибыли еще в течение минуты.
В результате ДТП пострадали 8 человек.
Четверых пострадавших – 27, 32, 47, 56-летних женщин – доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Четверо пострадавших отказались от транспортировки.
После оказания медпомощи амбулаторно пострадавших женщин отпустили домой, рассказали в ХГС.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
влажн.:
давл.:
ветер: