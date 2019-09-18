18.09.2019 12:52

Умышленно или специально: мужчина выстрелил в глаз коллеге

Вынесен приговор ювелиру, который сделал частично слепым сотрудника предприятия.



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Ленинский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который выстрелил из пневматического пистолета в своего коллегу.

Как выяснило расследование, 27 февраля 2018 года обвиняемый пришел на предприятие, где работал ювелиром.

В этот день он решил продемонстрировать коллегам недавно купленный пневматический пистолет.

Но во время демонстрации мужчина выстрелил в коллегу, который сидел в кабинете напротив.

Пуля попала в правый глаз жертвы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он частично ослеп.

В ходе разбирательства подсудимый признал свою вину и попросил уменьшить сумму компенсации, так как считал ее завышенной.

Потерпевший, в свою очередь, рассказал, что ранее между ними не было конфликтов, однако обвиняемый умышленно целился в него.

Суд приговорил ювелира к двум годам ограничения свободы с заменой наказания на однолетний испытательный срок.

Мужчину также обязали выплатить жертве 210 тысяч гривен компенсации за моральный и материальный ущерб, а также за услуги юриста.

На данный момент идет срок апелляционного обжалования.