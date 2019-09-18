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18.09.2019  12:52   

Умышленно или специально: мужчина выстрелил в глаз коллеге

Вынесен приговор ювелиру, который сделал частично слепым сотрудника предприятия.


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Ленинский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который выстрелил из пневматического пистолета в своего коллегу. 
 
Как выяснило расследование, 27 февраля 2018 года обвиняемый пришел на предприятие, где работал ювелиром.
 
В этот день он решил продемонстрировать коллегам недавно купленный пневматический пистолет.
 
Но во время демонстрации мужчина выстрелил в коллегу, который сидел в кабинете напротив.
 
Пуля попала в правый глаз жертвы.
 
Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он частично ослеп.
 
В ходе разбирательства подсудимый признал свою вину и попросил уменьшить сумму компенсации, так как считал ее завышенной.
 
Потерпевший, в свою очередь, рассказал, что ранее между ними не было конфликтов, однако обвиняемый умышленно целился в него.
 
Суд приговорил ювелира к двум годам ограничения свободы с заменой наказания на однолетний испытательный срок.
 
Мужчину также обязали выплатить жертве 210 тысяч гривен компенсации за моральный и материальный ущерб, а также за услуги юриста.
 
На данный момент идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  стрельба, ослепил коллегу, харьков
 
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