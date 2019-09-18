18.09.2019 09:33

День города в Лозовой: от фейерверка загорелась детская коляска (ВИДЕО)

От искр пострадали еще несколько человек.



// Facebook

Во время праздничного фейерверка на День города занялась коляска годовалого ребенка. На видео снято, как это произошло, ишет ТРК «Лозовая».



Очевидцы говорят, в коляску попала искра от пиротихникы. За несколько минут до этого родители взяли ребенка на руки, и он не пострадал.



Потушить пламя помогли знакомые. Один из них получил ожоги руки.



Мать младенца говорит, смотрели на салют на расстоянии. С коляской стояли возле елок и ступенек во Дворец культуры. Она написала заявление в полицию и обращения к мэру.



Как пишут лозовчане в соцсетях, это не единственный несчастный случай во время салюта в этот день. Пепел салюта попал в глаз и в голову отдыхающих.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнала единого учета правонарушений Лозовского ОП. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Нацполиции.