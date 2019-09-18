День города в Лозовой: от фейерверка загорелась детская коляска (ВИДЕО)

От искр пострадали еще несколько человек.
Во время праздничного фейерверка на День города занялась коляска годовалого ребенка. На видео снято, как это произошло, ишет ТРК «Лозовая».
Очевидцы говорят, в коляску попала искра от пиротихникы. За несколько минут до этого родители взяли ребенка на руки, и он не пострадал.
Потушить пламя помогли знакомые. Один из них получил ожоги руки.
Мать младенца говорит, смотрели на салют на расстоянии. С коляской стояли возле елок и ступенек во Дворец культуры. Она написала заявление в полицию и обращения к мэру.
Как пишут лозовчане в соцсетях, это не единственный несчастный случай во время салюта в этот день. Пепел салюта попал в глаз и в голову отдыхающих.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнала единого учета правонарушений Лозовского ОП. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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