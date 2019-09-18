18.09.2019 10:37

От брошенки загорелось административное здание на Грековской (ФОТО)

В Основянском районе спасатели потушили пожар, охвативший сразу два двухэтажных здания.



// ГСЧС

Около восьми часов утра 17 сентября спасателям сообщили о пожале на улице Грековской, 25. В сообщении значилось, что пылает двухэтажное здание, пока не эксплуатируется.



На место вызова выехали подразделения 4-й, 26-й, 3-й и 9-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию, наблюдалось пламенное горение двухэтажной заброшенной нежилого здания на площади 50 кв.м. Кроме того, огонь начал распространяться на конструкции кровли соседней двухэтажной административного здания. Спасатели немедленно приняли меры по эвакуации имущества административного здания, ограничение распространения горения и ликвидации пожара.



В течение двадцати минут распространения огня было остановлено, пожар локализован. В 9:40 пожарные полностью ликвидировали все отдельные очаги горения.



Пострадавших нет. Для установления обстоятельств возникновения и развития пожара на месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, сотрудники опытно-испытательной лаборатории и Основянское РО ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.