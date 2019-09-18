Торговал наркотиками на дому – оказался в тюрьме

Торговец наркотиками, устроивший точку продажи прямо у себя дома, получил очередной приговор.
В марте текущего года правоохранители раскрыли злоумышленника, устроившего у себя дома точку по продаже наркотиков. Торговал преимущественно особенно опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен - PVP. За одну дозу брал, как правило, по 500 гривен.
Ранее мужчина уже был осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Однако, отбыв наказание, на путь исправления не стал и продолжил свой незаконный «бизнес».
Первомайский районный суд области поддержал позицию Первомайской местной прокуратуры и признал виновным 43-летнего местного жителя в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта с целью сбыта, а также сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенных повторно.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас приговор вступил в законную силу.
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Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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