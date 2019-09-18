18.09.2019 11:59

Мужчина бросился под поезд

ЧП произошло 17 сентября в 17:17 недалеко от города Лозовая.



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Предварительно установлено, что 57-летний житель села Николаевка Близнюковского района бросился под электричку сообщением «Днепр-Лозовая».

От полученных травм мужчина скончался на месте.



Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Задержки движения поездов не было.