Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина бросился под поезд
18.09.2019  11:59   

Мужчина бросился под поезд

ЧП произошло 17 сентября в 17:17 недалеко от города Лозовая.


// Facebook

Предварительно установлено, что 57-летний житель села Николаевка Близнюковского района бросился под электричку сообщением «Днепр-Лозовая».

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Задержки движения поездов не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.08 Криминал и происшествия Поезд задавил сидевшего на рельсах мужчину 08.08 Криминал и происшествия Смерть на железной дороге: женщина выскочила из кустов и бросилась под поезд 16.07 Криминал и происшествия Региональный экспресс сбил человека под Харьковом (Обновлено, ФОТО)
 
 

Видео

Как украинцы по новому закону смогут стать "обличителями коррупции" и кто может придумать схемы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 