18.09.2019 13:49

Групповое изнасилование в лесу: двое пьяных с ножом надругались над приятельницей

Выпивка на троих закончилась преступлением.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 сентября в 17:42 в Боровской отделения полиции поступило заявление от 56-летней местной жительницы.

Женщина объяснила, что употребляла спиртные напитки с двумя малознакомыми парнями. После чего они, угрожая ножом, изнасиловали заявителя.

Происшествие случилось в лесу вблизи поселка Боровая. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали злоумышленников.

Ими оказались 31 и 33-летние жители поселка.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они находятся в изоляторе временного содержания.