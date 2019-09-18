Групповое изнасилование в лесу: двое пьяных с ножом надругались над приятельницей

Выпивка на троих закончилась преступлением.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 сентября в 17:42 в Боровской отделения полиции поступило заявление от 56-летней местной жительницы.
Женщина объяснила, что употребляла спиртные напитки с двумя малознакомыми парнями. После чего они, угрожая ножом, изнасиловали заявителя.
В ходе расследования сотрудники полиции задержали злоумышленников.
Ими оказались 31 и 33-летние жители поселка.
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Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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