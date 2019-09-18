Главная Новости Криминал и происшествия Групповое изнасилование в лесу: двое пьяных с ножом надругались над приятельницей
18.09.2019  13:49   

Групповое изнасилование в лесу: двое пьяных с ножом надругались над приятельницей

Выпивка на троих закончилась преступлением.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 сентября в 17:42 в Боровской отделения полиции поступило заявление от 56-летней местной жительницы.

Женщина объяснила, что употребляла спиртные напитки с двумя малознакомыми парнями. После чего они, угрожая ножом, изнасиловали заявителя.

Происшествие случилось в лесу вблизи поселка Боровая. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали злоумышленников.

Ими оказались 31 и 33-летние жители поселка.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Они находятся в изоляторе временного содержания.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, преступление, харьков
 
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