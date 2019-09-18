Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова сбили девушку-пешехода (ФОТО, ВИДЕО)
18.09.2019  14:41   

В центре Харькова сбили девушку-пешехода (ФОТО, ВИДЕО)

Скорая вызвана, девушка жива


//t.me

Соцсети сообщают о ДТП на Стекляшке.

Здесь под колеса попала девушка.

Прохожие помогли девушке поднятся и увели с проезжей части, ждут скорую.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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