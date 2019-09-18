ДТП: На Салтовке - автопоцелуй Audi и Lanos (ФОТО)

Об аварии сообщают соцсети.
Как сообщают социальные сети, на Салтвоке призошло ДТП.
Дорогу не поделили Audi и Lanos.
Авария произошла на Валентиновской.
Звезды готовы щедро наделить вас пробивными способностями и богатырским потенциалом. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться как по волшебству.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажн.:
давл.:
ветер: