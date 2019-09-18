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18.09.2019  15:29   

ДТП: На Салтовке - автопоцелуй Audi и Lanos (ФОТО)

Об аварии сообщают соцсети.


//t.me/h_saltovka

Как сообщают социальные сети, на Салтвоке призошло ДТП.

Дорогу не поделили Audi и Lanos.

Авария произошла на Валентиновской.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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