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18.09.2019  16:31   

ДТП возле метро Киевская: водителя увезла скорая (ФОТО)

18 сентября около половины одиннадцатого утра патрульным сообщили о ДТП на перекрестке улиц Веринской и Моисеевской.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили Nissan и Daewoo.

В аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo, мкедики скорой госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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