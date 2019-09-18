ДТП возле метро Киевская: водителя увезла скорая (ФОТО)

18 сентября около половины одиннадцатого утра патрульным сообщили о ДТП на перекрестке улиц Веринской и Моисеевской.
Участниками дорожно-транспортного происшествия автомобили Nissan и Daewoo.
В аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo, мкедики скорой госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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