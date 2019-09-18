Главная Новости Криминал и происшествия В подростка, прошедшего программу по ресоциализации, сняли обвинение в краже
18.09.2019  17:31   

В подростка, прошедшего программу по ресоциализации, сняли обвинение в краже

По ходатайству прокуратуры Харьковский районный суд области вынес решение об освобождении от уголовной ответственности 16-летнего местного жителя в связи с успешным прохождением «Программы восстановления для несовершеннолетних, являются подозреваемыми в совершении преступления».


// Facebook

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, это первое подобное судебное решение с момента введения указанной программы на территории Харьковской области. Сегодня на территории Харьковской области указанная Программа применена в пяти уголовных производствах.
 
Несовершеннолетний подозревался в краже (ч. 1 ст. 185 УК Украины). Поскольку парень ранее к ответственности не привлекался и совершил преступление средней тяжести, прокурор предложил ему принять участие в программе по ресоциализации.
 
В конце мая этого года между подозреваемым, его законным представителем и пострадавшим при участии адвоката-медиатора заключено соглашение о применении программы.
 
В соответствии с соглашением, парень имел возместить убытки потерпевшему и посещать специализированные тренинги, предусмотренные проектом.
 
Несовершеннолетний выполнил все эти условия, поэтому во время подготовительного судебного заседания в уголовном производстве прокурор привлек указанную информацию к материалам дела.
 
В сентябре этого года, учитывая успешное прохождение обвиняемым программы восстановления для несовершеннолетних, суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Сейчас решение суда вступило в силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия Торговал наркотиками на дому – оказался в тюрьме 17.09 Криминал и происшествия Бросил гранату в такси: злоумышленнику утвердили обвинение 13.09 Криминал и происшествия Прокуратура требует содержания под стражей подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки
 
 

Видео

День города в Лозовой: от фейерверка загорелась детская коляска. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 