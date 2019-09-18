18.09.2019 17:31

В подростка, прошедшего программу по ресоциализации, сняли обвинение в краже

По ходатайству прокуратуры Харьковский районный суд области вынес решение об освобождении от уголовной ответственности 16-летнего местного жителя в связи с успешным прохождением «Программы восстановления для несовершеннолетних, являются подозреваемыми в совершении преступления».



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, это первое подобное судебное решение с момента введения указанной программы на территории Харьковской области. Сегодня на территории Харьковской области указанная Программа применена в пяти уголовных производствах.



Несовершеннолетний подозревался в краже (ч. 1 ст. 185 УК Украины). Поскольку парень ранее к ответственности не привлекался и совершил преступление средней тяжести, прокурор предложил ему принять участие в программе по ресоциализации.



В конце мая этого года между подозреваемым, его законным представителем и пострадавшим при участии адвоката-медиатора заключено соглашение о применении программы.



В соответствии с соглашением, парень имел возместить убытки потерпевшему и посещать специализированные тренинги, предусмотренные проектом.



Несовершеннолетний выполнил все эти условия, поэтому во время подготовительного судебного заседания в уголовном производстве прокурор привлек указанную информацию к материалам дела.



В сентябре этого года, учитывая успешное прохождение обвиняемым программы восстановления для несовершеннолетних, суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Сейчас решение суда вступило в силу.