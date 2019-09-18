ДТП: автопоцелуй в филейную часть немца, водитель - в больнице (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла на на Южной Салтовке.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 18.09.2019 года около 14 часов 10 минут патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Халтурина, 36.
Участниками аварии стали автомобили Volkswagen и ЗАЗ.
По предварительной информации, в результате просиещвитя в больницу госпитализировали водителя автомобиля ЗАЗ.
Для оформлeння ДТП на мисцe вызвали следственно-опeративну группу.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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