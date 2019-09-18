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18.09.2019  19:48   

ХарьковПрайд: суд определил меру пресечения трем подозреваемым (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове суд избрал меру пресечения трем мужчинам, совершивших противоправные действия в отношении полицейских.


hk.npu.gov.ua
18 сентября Дзержинский районный суд вынес решение в отношении всех подозреваемых.
 
21-летнего мужчину суд арестовал на 60 суток без права внесения залога, двум 23-летним харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00.
 
Напомним, что 15 сентября во время конфликта на улице Рымарской группа молодых сопротивлялась полицейским. В сторону стражей порядка распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских.
 
В Шевченковский отдела полиции были доставлены 17 человек.
 
Двое харьковчан 23 лет и один 21-летний уроженец Ивано-Франковской области.
 
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арест, марш равенства, харьков
 
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