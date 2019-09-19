19.09.2019 12:33
Выстрелил и убил пасынка в ответ на удар прикладом: приговор вынесен
Обвиняемый уверял, что не умеет стрелять из ружья.
hk.npu.gov.ua
Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор
уроженцу Двуречной, который во время конфликта застрелил пасынка.
Как выяснило сь в ходе расследвониря, обвиняемый долгое время проживал с женой, сыном и с сыном супруги от первого брака.
Между отчимом и пасынком регулярно происходили конфликты на почве того, что последний злоупотреблял алкоголем.
12 марта 2015 года между мужчинами снова вспыхнула ссора.
Пасынок схватил ружье и ударил подсудимого прикладом по лицу.
В ответ отчим выхватил оружие и выстрелил в жертву. От полученной раны пострадавший скончался на месте.
В ходе разбирательства житель Купянского района не признал своей вины.
По его словам, в момент удара ружье сломалось и произошел случайный выстрел.
Мужчина уверял, что не умеет пользоваться оружием и не пытался спрятать его.
Однако, по мнению суда, показания фигуранта были опровергнуты выводами специалистов и словами свидетелей.
За умышленное убийство отчима приговорили к 7,5 годам лишения свободы, из которых шесть месяцев он уже провел в СИЗО по "закону Савченко".
Идет время подачи аппеляции.