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19.09.2019  12:33   

Выстрелил и убил пасынка в ответ на удар прикладом: приговор вынесен

Обвиняемый уверял, что не умеет стрелять из ружья.


hk.npu.gov.ua
Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор уроженцу Двуречной, который во время конфликта застрелил пасынка. 
 
Как выяснило сь в ходе расследвониря, обвиняемый долгое время проживал с женой, сыном и с сыном супруги от первого брака.
 
Между отчимом и пасынком регулярно происходили конфликты на почве того, что последний злоупотреблял алкоголем.
 
12 марта 2015 года между мужчинами снова вспыхнула ссора.
 
Пасынок схватил ружье и ударил подсудимого прикладом по лицу.
 
В ответ отчим выхватил оружие и выстрелил в жертву. От полученной раны пострадавший скончался на месте.
 
В ходе разбирательства житель Купянского района не признал своей вины.
 
По его словам, в момент удара ружье сломалось и произошел случайный выстрел.
 
Мужчина уверял, что не умеет пользоваться оружием и не пытался спрятать его.
 
Однако, по мнению суда, показания фигуранта были опровергнуты выводами специалистов и словами свидетелей.
 
За умышленное убийство отчима приговорили к 7,5 годам лишения свободы, из которых шесть месяцев он уже провел в СИЗО по "закону Савченко".
 
Идет время подачи аппеляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убийство, харьков, стрельба
 
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