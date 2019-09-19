Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах в куче опавших листьев нашли гранату (ФОТО)
19.09.2019  08:48   

На Новых Домах в куче опавших листьев нашли гранату (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.


// Нацполиция

18 сентября около 9:40 в Немышлянский отдел полиции сообщили, что на улице Танкопия возле гаражей обнаружена граната «РГД-5».

Местро обнаружения боеприпаса оградили, выставили охрану. Прибывшие на вызов взрывотехники вывезли гранату в безопасное место.

Эвакуация населения и отвод транспорта не проводились.

Информация о происшествии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.08 Криминал и происшествия На водохранилище под Харьковом гранаты собирали, как грибы (ФОТО) 02.08 Криминал и происшествия Ведро с гранатами нашли возле кафе на Алексеевке 10.07 Криминал и происшествия На берегу еще одной харьковской реки нашли боевую гранату (ФОТО)
 
 

Видео

Из Салтовки в центр: в Харькове построят новую дорогу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 