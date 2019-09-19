19.09.2019 08:48

На Новых Домах в куче опавших листьев нашли гранату (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.



// Нацполиция

18 сентября около 9:40 в Немышлянский отдел полиции сообщили, что на улице Танкопия возле гаражей обнаружена граната «РГД-5».



Местро обнаружения боеприпаса оградили, выставили охрану. Прибывшие на вызов взрывотехники вывезли гранату в безопасное место.



Эвакуация населения и отвод транспорта не проводились.



Информация о происшествии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.