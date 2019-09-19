На Новых Домах в куче опавших листьев нашли гранату (ФОТО)

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
18 сентября около 9:40 в Немышлянский отдел полиции сообщили, что на улице Танкопия возле гаражей обнаружена граната «РГД-5».
Местро обнаружения боеприпаса оградили, выставили охрану. Прибывшие на вызов взрывотехники вывезли гранату в безопасное место.
Эвакуация населения и отвод транспорта не проводились.
Информация о происшествии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Правда, чувство юмора у многих обещает быть на нуле, что необходимо учитывать в общении.
Переменная облачность. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать смайлик.
влажн.:
давл.:
ветер: